В Индии не менее 8 человек погибли из-за взрыва на фабрике

​​​​​​​По меньшей мере восемь человек погибли и семеро получили ранения в результате взрыва на оружейном заводе в западном индийском штате Махараштра.

По меньшей мере восемь человек погибли и семеро получили ранения в результате взрыва на оружейном заводе в западном индийском штате Махараштра.

Как передает Report, об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Индии Нитин Гадкари.

По данным местных СМИ, завод расположен в округе Бхандара, почти в 830 км от финансовой столицы Индии Мумбаи, и производит ракетное топливо и взрывчатые вещества.

Ранее главный министр штата заявил, что после взрыва обрушилась крыша и 13-14 рабочих остались под завалами. Пятерых из них удалось спасти.

Причина взрыва неизвестна.