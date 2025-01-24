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В Индии не менее 8 человек погибли из-за взрыва на фабрике

В Индии не менее 8 человек погибли из-за взрыва на фабрике ​​​​​​​По меньшей мере восемь человек погибли и семеро получили ранения в результате взрыва на оружейном заводе в западном индийском штате Махараштра.
Другие страны
24 января 2025 г. 16:11
В Индии не менее 8 человек погибли из-за взрыва на фабрике

По меньшей мере восемь человек погибли и семеро получили ранения в результате взрыва на оружейном заводе в западном индийском штате Махараштра.

Как передает Report, об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Индии Нитин Гадкари.

По данным местных СМИ, завод расположен в округе Бхандара, почти в 830 км от финансовой столицы Индии Мумбаи, и производит ракетное топливо и взрывчатые вещества.

Ранее главный министр штата заявил, что после взрыва обрушилась крыша и 13-14 рабочих остались под завалами. Пятерых из них удалось спасти.

Причина взрыва неизвестна.

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Версия на английском языке 8 killed, 7 injured in massive explosion at ordnance factory in India's Maharashtra
Версия на азербайджанском языке Hindistanda fabrikdə partlayış baş verib, ən azı 8 nəfər ölüb

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