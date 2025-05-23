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В Индии не менее 45 человек стали жертвами непогоды

В Индии не менее 45 человек стали жертвами непогоды По меньшей мере 45 человек стали жертвами шквалистого ветра, ливней с градом и ударов молний в 13 округах индийского северного штата Уттар-Прадеш.
Другие страны
23 мая 2025 г. 10:58
В Индии не менее 45 человек стали жертвами непогоды

В Индии по меньшей мере 45 человек стали жертвами шквалистого ветра, ливней с градом и ударов молний в 13 округах северного штата Уттар-Прадеш.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

Отмечается, что дожди причинили серьезный ущерб сельским населенным пунктам и сельскохозяйственной инфраструктуре региона.

Власти штата объявили о предоставлении материальной помощи пострадавшим.

По данным Индийского метеобюро, сильные осадки на севере и в других регионах страны сохранятся до конца текущей недели.

В ряде округов западного штата Махараштра в связи с прогнозируемыми ливнями и порывами ветра до 60 км/ч объявлены "красный" и "оранжевый" уровни погодной опасности.

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