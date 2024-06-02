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В Индии не менее 33 сотрудников избирательных участков умерли из-за жары

В Индии не менее 33 сотрудников избирательных участков умерли из-за жары По меньшей мере 33 сотрудника избирательных участков в Индии умерли в последний день голосования на парламентских выборах от теплового удара в штате Уттар-Прадеш.
Другие страны
2 июня 2024 г. 12:13
В Индии не менее 33 сотрудников избирательных участков умерли из-за жары

По меньшей мере 33 сотрудника избирательных участков в Индии умерли в последний день голосования на парламентских выборах от теплового удара в штате Уттар-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава избиркома штата Навдип Ринва.

По его словам, в это число вошли сотрудники избиркома, санитарные работники и охранники.

"Семьям погибших будет предоставлена денежная компенсация в размере 1,5 млн рупий ($18 000)", - сказал Ринва.

Отметим, что 1 июня в Индии прошел седьмой, завершающий этап парламентских выборов. На этом этапе избирательная комиссия задействовала 108 349 сотрудников для проведения голосования.

В ряде районов на севере Индии температура достигает днем 45 градусов по Цельсию. Метеорологический департамент Индии сообщил, что температура в день выборов в Уттар-Прадеше достигла 46,9 градуса. Из-за жары в стране погибли не менее 100 человек.

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