 Наверх

В Индии не менее 18 человек погибли во время песчаной бури

​В Индии не менее 18 человек погибли во время песчаной бури

По меньшей мере 18 человек погибли, еще не менее 20 получили ранения во время сильной песчаной бури, обрушившейся на западную часть индийского штата Уттар-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщают экстренные службы региона.

Согласно их данным, большинство смертей были вызваны молниями и падением деревьев вследствие аномально сильного ветра. Из-за непогоды часть жилых домов в этих районах штата была разрушена, в настоящее время здесь ведутся восстановительные работы.

Тем временем, как сообщает метеорологический департамент Индии, мощные песчаные бури с молниями будут продолжаться в Уттар-Прадеше на протяжении еще как минимум трех дней. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi