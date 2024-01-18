В Индии не менее 16 человек утонули после опрокидывания лодки

По меньшей мере 16 человек, в том числе 14 школьников, погибли в результате опрокидывания лодки на озере в штате Гуджарат.
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Инцидент произошел вблизи города Вадорада. Группа школьников проводила пикник на озере Харни. Во время прогулки лодка перевернулась.
По данным местных властей, во время инцидента в лодке находились 34 человека, в том числе 27 детей. На месте работают спасатели. К вечеру число подтвержденных жертв инцидента достигло 16, среди них 14 школьников и 2 преподавателя. Удалось спасти не менее 10 учащихся.