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В Индии не менее 16 человек утонули после опрокидывания лодки

В Индии не менее 16 человек утонули после опрокидывания лодки По меньшей мере 16 человек, в том числе 14 школьников, погибли в результате опрокидывания лодки на озере в штате Гуджарат.
Другие страны
18 января 2024 г. 21:02
В Индии не менее 16 человек утонули после опрокидывания лодки

По меньшей мере 16 человек, в том числе 14 школьников, погибли в результате опрокидывания лодки на озере в штате Гуджарат.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вблизи города Вадорада. Группа школьников проводила пикник на озере Харни. Во время прогулки лодка перевернулась.

По данным местных властей, во время инцидента в лодке находились 34 человека, в том числе 27 детей. На месте работают спасатели. К вечеру число подтвержденных жертв инцидента достигло 16, среди них 14 школьников и 2 преподавателя. Удалось спасти не менее 10 учащихся.

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