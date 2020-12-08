В Индии назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни

Причиной загадочной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке.

Причиной загадочной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия главного министра штата.

Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни - приступы эпилепсии в течение 3-5 минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине.

"Полная информация о том, что спровоцировало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. В первую очередь, было установлено, что причиной вспышки является свинец", - отметил замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.

Вместе с тем в отчете отмечается, что это предварительные данные и необходимо дождаться результатов дополнительных исследований.

"Индийским Институтом химической технологии и другими институтами проводятся дополнительные исследования, и результаты ожидаются в ближайшее время. Главный министр поручил властям провести тщательное расследование содержания тяжелых металлов в организме пациентов и постоянно контролировать процесс лечения", - говорится в сообщении канцелярии.

По данным местных органов здравоохранения, всего пострадали 505 человек, более 370 выздоровели, еще 120 остаются в больницах.