В Индии назвали сроки разработки собственной вакцины от COVID-19

Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech сможет разработать вакцину от коронавируса COVAXIN к февралю следующего года, на несколько месяцев раньше ожидаемого.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Times of India.
Bharat Biotech разработала COVAXIN совместно с индийским Советом по медицинским исследованиям (ICMR) и Национальным институтом вирусологии (NIV) и рассчитывала выпустить его во втором квартале 2021 года.
"Вакцина показала хорошую эффективность", - сказал старший научный сотрудник ICMR Раджни Кант.