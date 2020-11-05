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В Индии назвали сроки разработки собственной вакцины от COVID-19

В Индии назвали сроки разработки собственной вакцины от COVID-19 Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech сможет разработать вакцину от коронавируса COVAXIN к февралю следующего года, на несколько месяцев раньше ожидаемого.
Другие страны
5 ноября 2020 г. 19:48
В Индии назвали сроки разработки собственной вакцины от COVID-19

Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech сможет разработать вакцину от коронавируса COVAXIN к февралю следующего года, на несколько месяцев раньше ожидаемого.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Times of India.

Bharat Biotech разработала COVAXIN совместно с индийским Советом по медицинским исследованиям (ICMR) и Национальным институтом вирусологии (NIV) и рассчитывала выпустить его во втором квартале 2021 года.

"Вакцина показала хорошую эффективность", - сказал старший научный сотрудник ICMR Раджни Кант.

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