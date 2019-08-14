​В Индии наводнения и ливни унесли жизни более 270 человек

Свыше 270 человек погибли за прошедшие две недели в различных районах Индии в результате муссонных ливней и спровоцированных ими наводнений.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил телеканал NDTV.
В наибольшей степени последствия продолжающегося в регионе сезона муссонных дождей испытали на себе штаты Карнатака, Махараштра, Гуджарат и Керала.
Поисково-спасательные операции в затронутых наводнениями штатах продолжаются. К этим операциям подключены вооруженные силы.
Tural AsadiАвтор новости