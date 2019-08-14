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В Индии наводнения и ливни унесли жизни более 270 человек

​В Индии наводнения и ливни унесли жизни более 270 человек
© REUTERS / SIVARAM V

Свыше 270 человек погибли за прошедшие две недели в различных районах Индии в результате муссонных ливней и спровоцированных ими наводнений.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил телеканал NDTV.

В наибольшей степени последствия продолжающегося в регионе сезона муссонных дождей испытали на себе штаты Карнатака, Махараштра, Гуджарат и Керала.

Поисково-спасательные операции в затронутых наводнениями штатах продолжаются. К этим операциям подключены вооруженные силы.

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