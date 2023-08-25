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В Индии нашли останки пропавшей пять лет назад телеведущей

В Индии нашли останки пропавшей пять лет назад телеведущей В Индии полицейские города Корба (штат Чхаттисгарх) обнаружили скелет телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести пять лет назад.
Другие страны
25 августа 2023 г. 08:57
В Индии нашли останки пропавшей пять лет назад телеведущей

В Индии полицейские города Корба (штат Чхаттисгарх) обнаружили скелет телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести пять лет назад.

Как передает Report со ссылкой на Indian Express, телеведущая одного из местных каналов пропала в конце 2018 года, на тот момент ей было 30 лет. Ее останки обнаружили под проезжей частью национальной автомагистрали.

Представители правоохранительных органов предполагают, что Лашкар в октябре 2018 года стала жертвой своего сожителя, 37-летнего фитнес-инструктора. В полиции считают, что он расправился с ней из-за возможных финансовых разногласий, а затем с помощью двоих сообщников спрятал тело в пустынном месте, где спустя год началось строительство автомагистрали.

Всех подозреваемых арестовали в начале недели. По словам суперинтенданта местной полиции Удайя Крана, следователи планируют собрать образцы ДНК журналистки и ее родственников. Это необходимо, чтобы окончательно установить принадлежность останков.

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