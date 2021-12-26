В Индии начнут вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет

Индия с января следующего года начнет вакцинацию от коронавируса подростков старше 15 лет.

Индия с января следующего года начнет вакцинацию от коронавируса подростков старше 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил премьер-министр Нарендра Моди.

"Дети в возрасте от 15 до 18 лет будут иметь право на вакцинацию с 3 января. Это поможет нам защитить наших детей, посещающих школу, и поможет их родителям тоже... Наши передовые работники были на переднем крае борьбы с этой болезнью. Они получат бустерную дозу с 10 января. Люди в возрасте (старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями) также будут иметь право на бустерную вакцину с 10 января", - сказал премьер.

Моди также отметил, что вскоре в Индии будут представлены назальная вакцина от коронавируса и первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса.