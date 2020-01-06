В Индии начались студенческие протесты после нападения на университет в Нью-Дели - ВИДЕО

Массовые студенческие выступления протеста начались в ночь на понедельник в различных городах Индии после того, как неизвестные в масках устроили в воскресенье погром в Университете им. Джавахарлала Неру в Нью-Дели, в результате которого пострадали более 40 человек.

Как Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV, протесты отмечены в Мумбаи, Алигархе, Пуне, Калькутте, Хайдарабаде.

Студенты организуют демонстрации, требуя немедленно наказать виновных в нападении. В Нью-Дели несколько сотен человек собрались на акцию у штаб-квартиры городской полиции, обвиняя стражей порядка в "бездействии и попустительстве погромщикам".

Вечером в воскресенье толпа из 50-70 неизвестных лиц в масках напала на кампус одного из ведущих вузов Нью-Дели - Университета им. Джавахарлала Неру. Преступники громили автомобили, били стекла, избивали студентов и преподавателей. По последним данным, пострадали порядка 30 студентов и 12 преподавателей и профессоров.

По информации ряда СМИ, в числе пострадавших много студентов, принадлежащих к левым движениям.