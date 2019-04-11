​В Индии начались парламентские выборы

Около 900 млн человек смогут принять участие в парламентских выборах в Индии, первый этап которых начался в четверг, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, предстоящее голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу избирателей. Выборы пройдут во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая. Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

Голосование пройдет в штатах Андхра-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Ассам, Бихар, Джамму и Кашмир, Западная Бенгалия, Манипур, Махараштра, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Одиша, Сикким, Телангана, Трипура, Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Чхаттисгарх, а также на союзных территориях Андаманские и Никобарские острова и Лакшадвип. Избирательные участки будут работать до 18:00.

Поскольку около 65% населения Индии моложе 35 лет, состав избирателей можно считать самым молодым в истории. Кроме того, это будут самые дорогие выборы в мире: по информации газеты The Times of India, общие затраты на них составляют более $7 млрд, то есть в среднем около $8 на одного избирателя. И это при том, что примерно половина населения в этой стране живет на $3 в день. Как отмечает газета, президентские выборы в США в 2016 году были на $500 млн дешевле.

По всей Индии будет открыто более 1 млн участков для голосования (включая выездные).