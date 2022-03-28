В Индии началась общенациональная двухдневная забастовка

Общенациональная двухдневная забастовка началась сегодня в Индии по призыву ряда крупных профсоюзных объединений. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в акции могут принять участие порядка 200 млн человек.

Общенациональная двухдневная забастовка началась сегодня в Индии по призыву ряда крупных профсоюзных объединений. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в акции могут принять участие порядка 200 млн человек.

Забастовка может затронуть работу почты, общественного транспорта, телекоммуникационной отрасли, предприятий, работающих в областях энергетики, нефти, металлургии. Профсоюзы банковских служащих также заявили, что поддержат забастовку.

Требования профсоюзов включают в себя в числе прочего отказ от приватизации ряда госпредприятий, увеличение заработной платы, "справедливое распределение" доходов, равные права для рабочих, нанятых по контракту и ряд других.