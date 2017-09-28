В Индии на военной базе разбился учебный самолет - ВИДЕО

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Учебно-тренировочный самолет ВВС Индии разбился на юге страны, пилот успешно катапультировался, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг утром вблизи базы ВВС "Хакимпет", расположенной в 25 км от города Хайдарабад.

Речь идет об индийском учебно-тренировочном самолете HAL Kiran. На момент катастрофы в нем находился один пилот, который успешно катапультировался. Самолет при этом полностью разрушен в результате крушения.