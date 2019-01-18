В Индии на свадьбе произошла стрельба, есть погибшие

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Две женщины погибли, еще четыре пострадали в результате стрельбы на свадьбе в индийском штате Уттар-Прадеш.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IANS со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около полночи с 17 на 18 января в одной из деревень округа Морадабад. Как отмечает агентство, некоторые участники свадебного торжества начали "праздничную стрельбу", в результате которой на месте погибли женщины 43-х и 50-и лет, еще четыре получили ранения.

По данным агентства, местная полиция считает, что инцидент вряд ли был несчастным случаем. По факту произошедшего проводится проверка.