В Индии на крупнейшей судоверфи прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел на крупнейшей в Индии судоверфи в городе Кочин Cochin Shipyard Limited (штат Керала), погибли по меньшей мере пять человек, передает Report со ссылкой на индийские СМИ.

В результате инцидента пострадали 13 человек.

Взрыв произошел во время проведения ремонтных работ на нефтяной платформе, принадлежащей индийской государственной компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC). Точная причина аварии пока не установлена.

На месте работают полиция и пожарные расчеты.