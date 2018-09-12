В Индии на химзаводе прогремел взрыв, есть погибшие

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, трое получили серьезные ранения в результате взрыва на химзаводе в городе Биджнор на севере Индии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пострадавшие находятся в критическом состоянии в больнице. Согласно данным полиции, причиной ЧП стал взрыв баллона с газом, после чего в здании начался сильный пожар.

Все жертвы взрыва были сотрудниками завода.

На месте инцидента работают пожарные, службам пока не удалось локализовать огонь.