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    В Индии на химзаводе прогремел взрыв, есть погибшие

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, трое получили серьезные ранения в результате взрыва на химзаводе в городе Биджнор на севере Индии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Пострадавшие находятся в критическом состоянии в больнице. Согласно данным полиции, причиной ЧП стал взрыв баллона с газом, после чего в здании начался сильный пожар.

    Все жертвы взрыва были сотрудниками завода.

    На месте инцидента работают пожарные, службам пока не удалось локализовать огонь.

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