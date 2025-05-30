В Индии на фабрике пиротехники прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

На фабрике пиротехники на северо-западе Индии произошел взрыв, в результате которого пять человек погибли, 34 пострадали.

На фабрике пиротехники на северо-западе Индии произошел взрыв, в результате которого пять человек погибли, 34 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New Indian Express.

"По меньшей мере пять человек погибли и 34 пострадали утром в пятницу в результате мощного взрыва в полночь на двухэтажной фабрике по производству петард, расположенной… в районе Муктсар в Пенджабе", - пишет издание.

Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что привел к обрушению двухэтажного здания, ведутся поисково-спасательные работы. Количество жертв может вырасти, так как кто-то еще может находиться под обломками.