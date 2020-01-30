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В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей

​В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей

Мужчина в индийском штате Уттар-Прадеш взял в заложники около 20 детей в своем доме, полиция проводит операцию по их спасению.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Hindustan Times.

По данным СМИ, обвинявшийся ранее в убийстве житель Фаррухабад по имени Суреш Батам пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники.

"Мы попросили генерального инспектора полиции Канпура прибыть на место. Мы также вызвали отряд коммандос на место, чтобы контролировать ситуацию. Мы следим за ситуацией. Наш приоритет - спасти детей", - сообщил генеральный директор полиции Уттар-Прадеша Ом Сингх.

Точное число заложников неизвестно - по данным местных жителей, в доме могут находиться от 20 до 25 детей, а также жена и годовалая дочь преступника.

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