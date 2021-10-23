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В Индии по меньшей мере 11 человек погибли из-за снегопада

В Индии по меньшей мере 11 человек погибли из-за снегопада По меньшей мере 11 человек погибли на севере Индии из-за мощного снегопада и ненастной погоды
Другие страны
23 октября 2021 г. 09:10
В Индии по меньшей мере 11 человек погибли из-за снегопада

По меньшей мере 11 человек погибли на севере Индии из-за мощного снегопада и ненастной погоды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно сообщению телеканала NDTV среди людей были горные туристы, носильщики и гиды.

Группа из 17 туристов и их сопровождающих пропали в штате Уттаракханд в минувший понедельник во время перехода через горный перевал Ламкхага. Их поиски начались после того, как нескольким гидам удалось добраться до ближайшего жилья. По просьбе местных властей 20 октября к поисковикам присоединились военные.

К утру субботы два человека были найдены живыми, обнаружено 11 тел погибших, продолжаются поиски оставшихся четырех человек. Все туристы были индийцами - из Нью-Дели и штата Западная Бенгалия.

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