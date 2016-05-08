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    ​В Индии микроавтобус упал в пропасть, 14 человек погибли

    Еще 41 человек получили ранения

    Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Переполненный микроавтобус упал в пропасть на севере Индии из-за обвалившегося участка на дороге, в результате погибли 14 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

    Еще 41 человек получили ранения.

    Микроавтобус направлялся в округ Киннаур в штате Химачал-Прадеш. "Число погибших возросло до 14, 41 человек получил ранения", — приводит агентство слова представителя властей штата Сандина Кадама. Среди погибших – водитель и шестилетняя девочка.

    "Водитель пропускал другую машину, ехавшую с другой стороны, когда небольшой участок дороги провалился", — приводит агентство слова одного из пассажиров.

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