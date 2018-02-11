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    В Индии ликвидировали трех террористов

    Операции по розыску остальных террористов продолжаютсяFoto: © Flickr/Flying Cloud

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Индийская армия ликвидировала троих террористов группировки "Джаиш-е-Мухаммед", совершивших нападение на армейский лагерь в штате Джамму и Кашмир на севере Индии.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление армии.

    Боевики в ночь на субботу атаковали лагерь, обстреляв его из автоматического оружия и бросив несколько гранат в районе Сунджаван. В данном районе проживают семьи военнослужащих. Вскоре после этого нападавшие скрылись.

    По данным телеканала, два человека погибли, девять получили ранения, в том числе женщины и дети. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем и семи раненых.

    Операции по розыску остальных террористов продолжаются, сообщает телеканал. 

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