​В Индии коронавирусом заразились более 400 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 15,4 тысячи и составляет 410 461.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Так, лечение в стране проходят 169 451 человек, выздоровели 227 755 пациента (13 925 за сутки), умерли 13 254 (306).

Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.

Коронавирусная инфекция начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.