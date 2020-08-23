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В Индии коронавирусом заразились более 3 млн человек

В Индии коронавирусом заразились более 3 млн человек Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 239 и достигло 3 044 940.
Другие страны
23 августа 2020 г. 09:37
В Индии коронавирусом заразились более 3 млн человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 239 и достигло 3 044 940.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Так, число умерших от коронавирусной инфекции увеличилось за 24 часа на 912 и достигло 56 706.

Количество заразившихся в Индии превысило отметку в 3 млн человек всего через 15 дней после того, как страна сообщила о 2 млн случаев заболевания, которые были зафиксированы 7 августа. Уже почти три недели ежедневно регистрируется наибольшее число случаев COVID-19 в мире.

По информации Минздрава, в Индии проходят лечение 707 668 пациентов с коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших выросло за сутки на 57 989 и достигло 2 280 566.

Коэффициент выздоровления в стране достиг 74,89 процента от общего числа заболевших.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в штатах Махараштра (661 942), Тамилнад (373 410), Андхра-Прадеш (345 216).

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