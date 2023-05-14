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В Индии изъяли рекордную в стране партию метамфетамина

В Индии изъяли рекордную в стране партию метамфетамина В индийском бюро по контролю за оборотом наркотиков заявили об изъятии партии метамфетамина весом в 2,5 тонны и стоимостью 120 млрд рупий (около $1,4 млрд) с судна, которое было задержано около побережья штата Керала.
Другие страны
14 мая 2023 г. 13:10
В Индии изъяли рекордную в стране партию метамфетамина

В индийском бюро по контролю за оборотом наркотиков заявили об изъятии партии метамфетамина весом в 2,5 тонны и стоимостью 120 млрд рупий (около $1,4 млрд) с судна, которое было задержано около побережья штата Керала.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Economic Times.

Отмечается, что это стало рекордной для Индии партией. Изъятие проводилось в рамках операции «Самудрагупт», которая направлена на пресечение торговли запрещенными веществами из Афганистана.

Также по информации издания, за последние полтора года индийские власти три раза пресекли крупномасштабную торговлю метамфетамином. Последний раз было изъято 134 мешка с наркотиками, которые предназначались для распространения в Индии, Шри-Ланки и на Мальдивских островах.

В бюро уточнили, что всего в рамках операции задержали порядка 3,2 тонны метамфетамина, 500 кг героина и 529 кг гашиша.

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