В Индии из-за стихийных бедствий погибло более 34 человек

В индийских штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш в результате инцидентов, связанных с пыльными грозами, дождями и грозами погибло по меньшей мере 34 человека, еще 57 получили ранения. Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Местные власти сообщили, что в штате Уттар-Прадеш погибло 26 человек, еще 8 погибших было в штате Мадхья-Прадеш. Большинство людей погибло из-за обрушений стен и крыш домов, а также гроз и ДТП, которые связанны с переворачиванием автомобилей.

В данное время в Уттар-Прадеш властями проводятся масштабные операции, так как в регионе было разрушено по меньшей мере 16 домов.

Также в Малхья-Прадеш наблюдается острая нехватка питьевой воды, а между людьми происходят столкновения за воду.