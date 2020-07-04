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В Индии из-за сильного наводнения погибли 59 человек

В Индии из-за сильного наводнения погибли 59 человек Стихийное бедствие в той или иной степени затронуло 20 из 27 округов штата
Другие страны
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4 июля 2020 г. 11:22
В Индии из-за сильного наводнения погибли 59 человек

По меньшей мере 59 человек погибли за последнюю неделю в северо-восточном индийском штате Ассам из-за сильного наводнения, вызванного мощными муссонными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу телеканал NDTV, стихийное бедствие в той или иной степени затронуло 20 из 27 округов штата.

Уровень воды в реке Брахмапутре и притоках поднялся выше критического уровня, в зоне бедствия оказались более 1,3 млн человек, затоплены 1 636 деревень и поселков.

Правительство штата организовало более 150 лагерей временного размещения беженцев от стихийного бедствия. Среди жителей пострадавших районов власти распределяют рис, крупу, товары первой необходимости, отмечает телеканал.

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