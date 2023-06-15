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В Индии из-за приближающегося циклона эвакуировали порядка 74 тыс. человек

В Индии из-за приближающегося циклона эвакуировали порядка 74 тыс. человек Около 74 тыс. человек перемещены в лагеря временного размещения из прибрежных районов индийского штата Гуджарат в преддверии удара циклона "Бипарджой", который ожидается в ближайшие часы.
Другие страны
15 июня 2023 г. 09:23
В Индии из-за приближающегося циклона эвакуировали порядка 74 тыс. человек

Около 74 тыс. человек перемещены в лагеря временного размещения из прибрежных районов индийского штата Гуджарат в преддверии удара циклона "Бипарджой", который ожидается в ближайшие часы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают власти штата на своей странице в Twitter.

Также эвакуировано порядка 51,5 тыс. голов крупного рогатого скота - буйволов и коров.

Власти рассылают инструкцию для жителей прибрежных регионов о том, какие меры следует принять для сохранения имущества и где находятся лагеря временного размещения.

По данным Метеорологического департамента Индии, циклон, согласно расчетам, подойдет вплотную к берегу между 16:00 и 20:00 в четверг.

В различных прибрежных районах развернуты 18 подразделений Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, 12 подразделений Сил реагирования на стихийные бедствия штата Гуджарат, 115 групп государственного дорожно-строительного департамента и 397 групп государственного управления электроснабжения.

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