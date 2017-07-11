В Индии из-за оползня погибли 16 человек

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Не менее 16 человек погибли и шесть пропали без вести в индийском штате Аруначал-Прадеш в результате схода оползня.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на местные власти.

Жертвами оползня, вызванного непрекращающимися ливнями, стали жители деревни Лаптап в округе Папум-Паре в 40 километрах от административного центра штата города Итанагар.

Индийский телеканал NDTV сообщает, что спасатели не могут добраться до места происшествия из-за обвалов, заблокировавших ведущие в Лаптап дороги. В поисково-спасательной операции пока участвуют сами жители деревни.

В правительстве штата опасаются, что никто из погребенных оползнем людей не выжил.