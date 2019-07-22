В Индии из-за наводнений погибли более 160 человек

По меньшей мере 166 человек погибли в индийских штатах Ассам и Бихар из-за наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В этих регионах от стихии пострадали более 10 млн. человек.

По данным на утро, 102 погибших зафиксировано в Бихаре и 64 - в Ассаме. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Наводнение началось в первых числах июля, в настоящее время вода начала спадать, однако это может занять несколько недель. Более 7,2 млн. человек остаются в зоне паводка в Бихаре и более 3,8 млн. - в Ассаме.

Мощные муссонные ливни с грозами также стали причиной гибели людей от ударов молний. Из-за молний по меньшей мере 32 человек погибли в минувшие сутки в северном индийском штате Уттар-Прадеш, еще 13 человек получили травмы.