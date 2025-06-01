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В Индии из-за наводнений заблокированы более 1,5 тыс. туристов

В Индии из-за наводнений заблокированы более 1,5 тыс. туристов Более 1,5 тыс. туристов заблокированы в северо-восточном индийском штате Сикким из-за наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными дождями.
Другие страны
1 июня 2025 г. 13:26
В Индии из-за наводнений заблокированы более 1,5 тыс. туристов

Более 1,5 тыс. туристов заблокированы в северо-восточном индийском штате Сикким из-за наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными дождями.

Как передает Report, об этом сообщила газета Mint.

Согласно информации, дороги, ведущие к районам, где оказались туристы, перекрыты из-за оползней. Приехавшим на отдых в Сикким рекомендовано оставаться в гостиницах до улучшения погодных условий.

В связи с продолжающимися дождями и высоким уровнем воды в местной реке Тиста власти Сиккима объявили красный уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и оползней из-за муссонных ливней в северо-восточных индийских штатах погибли 32 человека. Стихийное бедствие затронуло Ассам, Аруначал-Прадеш, Мегхалая, Мизорам и Нагаленд. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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