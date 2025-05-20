В Индии из-за наводнений погибло по меньшей мере пять человек

В Индии из-за наводнений погибло по меньшей мере пять человек

Сильные грозовые дожди и вызванные ливнями наводнения привели во вторник к гибели по меньшей мере пяти жителей Бангалора, столицы индийского юго-западного штата Карнатака.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

За последние сутки в Бангалоре выпало до 150 мм осадков. Наводнения нарушили в городе транспортное движение и подачу электроэнергии, вызвали обрушения жилых зданий и опор линий электропередачи.

Метеорологический департамент Карнатаки объявил красный уровень погодной опасности. По его прогнозу, ливневые грозовые дожди будут продолжаться до конца недели.