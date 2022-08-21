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В Индии из-за наводнений и оползней погибли не менее 50 человек

В Индии из-за наводнений и оползней погибли не менее 50 человек По меньшей мере 50 человек за последние три дня стали жертвами наводнений и оползней, которые вызвали муссонные ливни на севере и востоке Индии.
Другие страны
21 августа 2022 г. 13:24
В Индии из-за наводнений и оползней погибли не менее 50 человек

По меньшей мере 50 человек за последние три дня стали жертвами наводнений и оползней, которые вызвали муссонные ливни на севере и востоке Индии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в частности, в штате Уттаракханд погибли четыре человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.

В штате Джаркханд на востоке страны разлилась река Налкари и унесла пятерых жителей, тела четырех из них впоследствии нашли. В соседнем штате Одиша на фоне непрекращающихся дождей власти зафиксировали гибель шестерых.

Также в Одише ненастье затронуло 800 тысяч человек, тысячам жителей пришлось покинуть дома. Дожди привели к перебоям в подаче электроэнергии и работе водопровода, повредили дороги.

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