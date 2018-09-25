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    В Индии из-за ливней пропали без вести по меньшей мере 45 человек - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 45 человек числятся пропавшими без вести из-за сильных дождей на севере страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Люди пропали в округе Лахул и Спити в индийском штате Химачал-Парадеш. Среди пропавших 35 студентов Технологического института города Рурки. 

    В штате Пенджаб был объявлен красный уровень опасности. Школы закрыты в штате Джамму и Кашмир и в большей части штата Химачал-Прадеш.

    В Индии с июня по середину сентября продолжается сезон муссонных дождей. Согласно официальной статистике, жертвами ливней за текущий год в стране уже стали свыше тысячи человек.

    *** 22:21

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, еще несколько пострадали в результате наводнений и оползней, спровоцированных мощными ливнями в северных штатах Индии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Times of India.

    Под основной удар стихии попали штаты Джамму и Кашмир, Пенджаб, Химачал-Прадеш и Харьяна. Как пишет газета, двухдневные дожди стали причиной подтоплений, оползней и многочисленных разрушений.

    В штате Пенджаб был объявлен красный уровень опасности. Школы закрыты в штате Джамму и Кашмир и в большей части штата Химачал-Прадеш.

    В Индии с июня по середину сентября продолжается сезон муссонных дождей. Согласно официальной статистике, жертвами ливней за текущий год в стране уже стали свыше тысячи человек.

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