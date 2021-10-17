О нас
Report Georgia
Аудио новости

​​​​​​​В Индии из-за ливней погибли 10 человек, еще 18 пропали без вести

​​​​​​​В Индии из-за ливней погибли 10 человек, еще 18 пропали без вести По меньшей мере 10 человек погибли и еще около 18 пропали без вести в результате сильных ливней, обрушившихся на несколько регионов штата Керала.
Другие страны
17 октября 2021 г. 02:13
​​​​​​​В Индии из-за ливней погибли 10 человек, еще 18 пропали без вести

По меньшей мере 10 человек погибли и еще около 18 пропали без вести в результате сильных ливней, обрушившихся на несколько регионов штата Керала.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники в правительстве штата.

По их информации, больше всего пострадали три района штата: в округе Идукки погибли два человека, четверо стали жертвами стихии в округах Патанамтитта и Коттаям. В последнем еще 18 человек пропали без вести. Метеорологический департамент Индии объявил в шести округах штата чрезвычайное положение.

Местные власти заявляют, что по меньшей мере 5 тыс. семей были эвакуированы по всему штату. Правительство штата также приняло решение из-за погодных условий приостановить паломничество в храм бога Айяппана в Сабаримале на юге Индии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
16 октября 2021 г. 16:32
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
16 октября 2021 г. 13:51
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
16 октября 2021 г. 13:06
Рафиг Асланов: На орошаемых площадях никаких проблем нет
Рафиг Асланов: На орошаемых площадях никаких проблем нет
16 октября 2021 г. 11:03
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
15 октября 2021 г. 13:49
Россия может признать электронную подпись Азербайджана
Россия может признать "электронную подпись" Азербайджана
15 октября 2021 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi