​​​​​​​В Индии из-за ливней погибли 10 человек, еще 18 пропали без вести

По меньшей мере 10 человек погибли и еще около 18 пропали без вести в результате сильных ливней, обрушившихся на несколько регионов штата Керала.

По меньшей мере 10 человек погибли и еще около 18 пропали без вести в результате сильных ливней, обрушившихся на несколько регионов штата Керала.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники в правительстве штата.

По их информации, больше всего пострадали три района штата: в округе Идукки погибли два человека, четверо стали жертвами стихии в округах Патанамтитта и Коттаям. В последнем еще 18 человек пропали без вести. Метеорологический департамент Индии объявил в шести округах штата чрезвычайное положение.

Местные власти заявляют, что по меньшей мере 5 тыс. семей были эвакуированы по всему штату. Правительство штата также приняло решение из-за погодных условий приостановить паломничество в храм бога Айяппана в Сабаримале на юге Индии.