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В Индии из реки Ганг выловили шесть тел умерших от COVID-19

В Индии из реки Ганг выловили шесть тел умерших от COVID-19 Тела шести человек выловили в понедельник вечером из реки Ганг в индийском штате Уттар-Прадеш
Другие страны
1 июня 2021 г. 10:02
В Индии из реки Ганг выловили шесть тел умерших от COVID-19

Тела шести человек выловили из реки Ганг в индийском штате Уттар-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканалу India TV представитель местных властей.

"Из реки были извлечены шесть разложившихся тел. Команда врачей провела последние обряды в крематории в соответствии с руководящими принципами по обращению с телами людей, зараженных COVID", - сообщил местный чиновник Прамод Джа в эфире телеканала.

Он отметил, что тела не удалось идентифицировать, так как они сильно разложились.

Ранее в мае власти индийских штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили об обнаружении в Ганге более 100 человеческих тел. Предположительно, это могут быть останки погибших от коронавируса. Полиция штата начала расследование инцидента. Как считают местные жители, причиной сброса тел Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельной организации погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии.

Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших.

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Версия на английском языке Six more bodies found floating in Ganga in India's Uttar Pradesh

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