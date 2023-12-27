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В Индии ищут двоих подозреваемых в причастности к взрыву у посольства Израиля

В Индии ищут двоих подозреваемых в причастности к взрыву у посольства Израиля Полиция индийского столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, разыскивает двоих людей, которые могут иметь отношение к произошедшему во вторник взрыву у посольства Израиля.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 09:35
В Индии ищут двоих подозреваемых в причастности к взрыву у посольства Израиля

Полиция индийского столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, разыскивает двоих людей, которые могут иметь отношение к произошедшему во вторник взрыву у посольства Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Economic Times.

По данным полиции, у здания посольства также было обнаружено письмо с угрозами.

Согласно информации издания, правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения в районе дипломатического представительства и сосредоточили внимание на двоих подозреваемых.

"На записях камер видеонаблюдения видно, как в этом районе бродят два человека. Их роль в инциденте пока не ясна. Мы пытаемся установить их личности и выяснить, что они делали в этом районе в момент звонка [с сообщением о взрыве]. Все станет ясно только после их допроса", - приводит газета слова источника.

Издание также сообщило, что во вторник вечером полиция обнаружила возле здания посольства письмо, адресованное израильскому послу. "Посольству Израиля было направлено письмо на английском языке, в котором используется угрожающая лексика", - указали источники. Письмо написано от имени некой группы, называющей себя Sir Allah Resistance. Эксперты изучают письмо, сообщили источники. Никаких других подробностей пока не приводится.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Hindistandakı səfirliyi yaxınlığında partlayış törədən şəxslər axtarılır
Версия на английском языке Blast near Israel embassy in Delhi, 2 suspects caught on CCTV

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