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В Индии инженера BrahMos приговорили к пожизненному сроку за шпионаж в пользу Пакистана

В Индии инженера BrahMos приговорили к пожизненному сроку за шпионаж в пользу Пакистана Суд в Индии приговорил к пожизненному заключению одного из инженеров совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace за шпионаж в пользу пакистанской разведки.
Другие страны
3 июня 2024 г. 15:31
В Индии инженера BrahMos приговорили к пожизненному сроку за шпионаж в пользу Пакистана

Суд в Индии приговорил к пожизненному заключению одного из инженеров совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace за шпионаж в пользу пакистанской разведки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Во время оглашения приговора судья сообщил, что инженер Нишант Арагвал осужден по 235-й статье Уголовно-процессуального кодекса Индии за преступление, наказуемое согласно 66-й статье Закона об информационных технологиях и разным разделам Закона о государственной тайне.

"Суд приговорил Агарвала к пожизненному заключению, из которых 14 лет будут тюремным заключением строгого режима", - заявил прокурор Джиоти Ваджани.

Агарвал занимал в BrahMos Aerospace должность старшего инженера в отделе по разработке гидравлических и пневматических систем для ракеты BrahMos индийско-российской разработки. Он был арестован в 2018 году. Его обвинили в передаче засекреченной информации Службе межведомственной разведки Пакистана, а также разведывательным ведомствам ряда других стран. Его личный и рабочий компьютеры с закодированной секретной информацией были изъяты.

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