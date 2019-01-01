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    В Индии грузовик въехал в хижину, погибли четыре ребенка

    В результате ДТП погибли члены одной семьи, в том числе четыре ребенка и две женщины

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Грузовой автомобиль, перевозивший рогатый скот, въехал в расположенную у дороги хижину, семь человек, включая четырех детей, погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Полицейский фургон сегодня утром преследовал грузовик, перевозивший домашний скот. На высокой скорости водитель транспортного средства не справился с управлением и въехал в хижину. В результате ДТП погибли члены одной семьи, в том числе четыре ребенка и две женщины. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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