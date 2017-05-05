В Индии грузовик с гостями свадьбы упал в канал, множество погибших

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В индийском штате Уттар-Прадеш грузовик, перевозивший пассажиров, упал в канал. В результате ДТП не менее 14 человек погибли, 28 получили ранения, сообщает Report cо ссылкой на Hindustan Times.

Согласно указанному источнику, в кузове грузовика ехали десятки людей, возвращавшихся со свадьбы.

По факту начато расследование.

По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем. К трагедии могли также привести перегруженность автомобиля, техническая неисправность и плохое качество дороги.