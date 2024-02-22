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В Индии фермеры намерены провести стотысячный митинг в Дели

В Индии фермеры намерены провести стотысячный митинг в Дели Протестующие в Индии фермеры заявили о намерении 14 марта устроить в центре Нью-Дели массовый митинг.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 18:15
В Индии фермеры намерены провести стотысячный митинг в Дели

Протестующие в Индии фермеры заявили о намерении 14 марта устроить в центре Нью-Дели массовый митинг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил один из организаторов акции протеста Авик Саха.

"С завтрашнего дня мы запускаем общеиндийские мегапрограммы. Первая программа - "Черный день" 23 февраля. 26 февраля по всей стране пройдет "тракторный марш", во время которого мы попросим правительство выйти из ВТО. 14 марта на территории Рамлила Майдан в Дели будет организован Всеиндийский "Кисан Маздур Махапанчаят". Мы ожидаем, что к нам присоединятся более 100 тыс. человек", - сказал он.

Митинг планируется провести на площади в центре столицы. Марши тракторов будут организованы в регионах.

"Черный день" посвящен гибели в среду одного из участников протестной акции в столкновениях с полицией. Планируется, что поддерживающие фермеров граждане вывесят черные флаги на домах и автомобилях.

21 февраля лидеры протеста заявили о возобновлении марша на столицу Нью-Дели после того, как переговоры с представителями центральных властей не привели к соглашению. Фермеры сообщили, что хотят встретиться в Нью-Дели с премьер-министром Нарендрой Моди и готовы взять национальную столицу в осаду, если их не пустят в город.

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Версия на азербайджанском языке Fermerlər Yeni Delhidə 100 min nəfərlik mitinq keçirmək niyyətindədirlər

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