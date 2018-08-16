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    В Индии число жертв наводнений достигло 97 человек

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений в индийском штате Керала в период с 8-го по 16-ое августа достигло 97 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате наводнения нарушена работа транспорта и образовательных учреждений. 

    Главный министр Кералы Пинарайя Виджаян призвал премьер-министра страны Нарендру Моди оказать дополнительную помощь штату и выделить больше военных и вертолетов.

    Штат Керала с середины прошлой недели оказался во власти мощных муссонных ливней, которые спровоцировали наводнения, сели, оползни и даже затопление целых районов. Виджаян заявил, что в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет.

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