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    В Индии число жертв ДТП с микроавтобусом возросло до 20 - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число жертв ДТП с микроавтобусом в индийском штате Джамму и Кашмир в субботу возросло до 20.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.

    *** 14:32

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Микроавтобус съехал в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир в субботу, 15 человек погибли, 17 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство PTI.

    "Тела 15 человек достали с места происшествия. Из 17 пострадавших состояние 10 человек оценивается как критическое, их по воздуху доставили в Джамму для лечения", - заявил агентству представитель местной полиции Рафик уль-Хассан.

    По данным полиции, микроавтобус следовал из округа Рамбан в город Банихал. Около населенного пункта Маруф водитель потерял управление и микроавтобус съехал в глубокий овраг. 

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