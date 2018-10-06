В Индии число жертв ДТП с микроавтобусом возросло до 20 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Число жертв ДТП с микроавтобусом в индийском штате Джамму и Кашмир в субботу возросло до 20.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.

*** 14:32

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Микроавтобус съехал в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир в субботу, 15 человек погибли, 17 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство PTI.

"Тела 15 человек достали с места происшествия. Из 17 пострадавших состояние 10 человек оценивается как критическое, их по воздуху доставили в Джамму для лечения", - заявил агентству представитель местной полиции Рафик уль-Хассан.

По данным полиции, микроавтобус следовал из округа Рамбан в город Банихал. Около населенного пункта Маруф водитель потерял управление и микроавтобус съехал в глубокий овраг.