В Индии число заразившихся "омикрон"-штаммом достигло 61

Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии за минувшие сутки выросло более чем на 20 человек и достигло 61.

Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии за минувшие сутки выросло более чем на 20 человек и достигло 61.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили власти штатов страны.

Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

Как отмечают минздравы индийских штатов, большинство заболевших приехали из-за рубежа или контактировали с такими людьми. Состояние здоровья всех заболевших оценивается как легкой степени тяжести.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,7 млн, выздоровели более 34,1 млн, умерли более 476 тыс.