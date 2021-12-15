О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии число заразившихся "омикрон"-штаммом достигло 61

В Индии число заразившихся "омикрон"-штаммом достигло 61 Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии за минувшие сутки выросло более чем на 20 человек и достигло 61.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 09:38
В Индии число заразившихся омикрон-штаммом достигло 61

Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии за минувшие сутки выросло более чем на 20 человек и достигло 61.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили власти штатов страны.

Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

Как отмечают минздравы индийских штатов, большинство заболевших приехали из-за рубежа или контактировали с такими людьми. Состояние здоровья всех заболевших оценивается как легкой степени тяжести.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,7 млн, выздоровели более 34,1 млн, умерли более 476 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке India's omicron tally reaches 61

Другие новости из категории

В Малайзии в результате крушения судна погибли 10 человек
В Малайзии в результате крушения судна погибли 10 человек
15 декабря 2021 г. 09:11
Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Европы
Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Европы
15 декабря 2021 г. 08:55
Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны
Еврокомиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны
15 декабря 2021 г. 08:31
Евротройка заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру
"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру
15 декабря 2021 г. 07:58
Нидерланды продлили коронавирусные ограничения до 14 января
Нидерланды продлили коронавирусные ограничения до 14 января
15 декабря 2021 г. 07:18
Турция нейтрализовала два террориста в Ираке
Турция нейтрализовала два террориста в Ираке
15 декабря 2021 г. 05:52
В КНДР умер брат Ким Ир Сена
В КНДР умер брат Ким Ир Сена
15 декабря 2021 г. 05:15
ОАЭ сообщили об приостановке переговоров с США о покупке истребителей F-35
ОАЭ сообщили об приостановке переговоров с США о покупке истребителей F-35
15 декабря 2021 г. 04:06
В Молдове задержали Семена Пегова
В Молдове задержали Семена Пегова
15 декабря 2021 г. 03:24
США готовы снять санкции с Ирана
США готовы снять санкции с Ирана
15 декабря 2021 г. 02:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi