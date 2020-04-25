В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 1,4 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 1,4 тысячи человек и составляет 24 506. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.По данным ведомства, лечение проходят 18 668 человек. Выздоровели после коронавируса 4 748 человек (+314 за сутки), 7 775 погибли - за последние сутки это число выросло на 57 человек.Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 1,4 тысячиВ Индии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 1,4 тысяч
https://report.az/storage/news/a48f50eed6432721ea9cfd9abf2143a9/84b1a08c-31a9-4963-b8f8-79a31b99955c_292.jpg
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