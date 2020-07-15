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В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 900 тыс.

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 900 тыс. За сутки выявлено свыше 29 тыс. новых случаев заражения COVID-19
Другие страны
15 июля 2020 г. 10:39
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 900 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 29,4 тысячи и составляет 936 181.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 319 840 человек, выздоровели 592 031 человек (20 572 за сутки), умерли 24 309 (582 за сутки).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 267 665 (6 741 за сутки). 

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