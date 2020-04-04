​В Индии число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи

Число заболевших коронавирусом в Индии людей достигло 3 072, увеличившись с утра на 170 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Утром в субботу минздрав Индии сообщал о 2 902 случаях заражения COVID-19, днем ранее – о 2 301 случае.

Наибольшее число заболевших в штате Махараштра – 490, за ним идет столичная территория Дели, где число заболевших составляет 445. Далее следует штат Тамилнанд, где находятся 411 человек с COVID-19.

Выздоровели 212 человек, погибли – 75.