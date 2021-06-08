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В Индии число заразившихся COVID-19 приблизилось к 29 млн человек

В Индии число заразившихся COVID-19 приблизилось к 29 млн человек Почти 29 млн человек заразились коронавирусом в Индии с начала пандемии в марте прошлого года, при этом за последние сутки прирост заболевших впервые более чем за два месяца составил менее 100 тыс. человек.
Другие страны
8 июня 2021 г. 09:50
В Индии число заразившихся COVID-19 приблизилось к 29 млн человек

Почти 29 млн человек заразились коронавирусом в Индии с начала пандемии в марте прошлого года, при этом за последние сутки прирост заболевших впервые более чем за два месяца составил менее 100 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, коронавирус выявлен у 28,99 млн человек, выздоровели более 27,3 млн, умерли более 351 тыс., а число получающих лечение снизилось до 1,3 млн человек.

Впервые за 61 день прирост заболевших составил менее 100 тыс. человек – за минувшие сутки коронавирус в Индии выявлен у 86,4 тыс. человек.

Как отмечают медики, уже двенадцать дней число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 200 тыс. в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тыс. в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тыс. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 млн человек.

Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 235 млн человек, или чуть более 17% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 46,5 млн человек.

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Версия на английском языке India's COVID case count nears 29 million

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