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В Индии число заразившихся COVID-19 превысило полтора миллиона

В Индии число заразившихся COVID-19 превысило полтора миллиона Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Индии за сутки
Другие страны
29 июля 2020 г. 13:24
В Индии число заразившихся COVID-19 превысило полтора миллиона

Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Индии за сутки, общее число заразившихся составляет 1 531 669

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 509 447 человек (12 459 новых пациентов за сутки), выздоровели 988 029 человек (35 286 за сутки), умерли 34 193 (768 за сутки).

Как отмечает минздрав Индии, по последним данным, коронавирус победили 64,51% заболевших, находятся на лечении 33,26% больных, скончались 2,23% заразившихся.

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