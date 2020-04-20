В Индии число заразившихся COVID-19 превысило 17 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за сутки на 1,5 тысячи и составляет 17 265 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в общее число входят 14 175 человек, проходящих лечение, 2 546 выздоровевших, 543 погибших и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны.

Накануне сообщалось о 15 712 заболевших, днём ранее - 14 378.

Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ранее, что принял решение продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны. Моди при этом отметил, что режим изоляции уже с 20 апреля могут снять в ряде областей страны, где отмечено меньше всего заболеваний коронавирусом.